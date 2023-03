Scontro fra due Tir, l'autostrada A1 bloccata nel Lodigiano

(ANSA) - LODI, 17 MAR - Il traffico è bloccato sull'autostrada del Sole A1 in direzione Milano all'altezza di Somaglia (Lodi) a causa di un incidente che si è verificato poco prima delle 9 di questa mattina tra due mezzi pesanti. Un uomo è rimasto ferito. Autostrade per l'Italia segnala code dopo il casello Basso Lodigiano, in direzione nord. In quel- tratto sono in corso lavori da diverse settimane e si sono già verificati altri incidenti. (ANSA).