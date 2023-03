Milan, Pioli: 'Leao stia vicino a chi lo aiuta a crescere'

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Se posso dare un consiglio a Rafa, è quello di stare vicino alle persone che lo fanno stare bene e possano aiutarlo a crescere e migliorare". Stefano Pioli coccola Leao, alle prese da una parte con un rinnovo contrattuale che non arriva e con prestazioni non all'altezza delle aspettative.

"Chiaramente da lui ci si aspetta sempre il gol", commenta l'allenatore, "ma anche quando questo non arriva, lui è in grado di fare la giocata vincente. Rimane un riferimento molto importante per la nostra fase offensiva, perché riesce comunque ad aprire le difese avversarie anche se non fa gol".

Dopo le parole di un grande ex rossonero come Billy Costacurta, che dopo la sfida di Londra al Tottenham aveva sentenziato "portoghese peggiore in campo, non penso possa essere chiamato campione", Pioli taglia corto: "Sinceramente non ci interessa quello che dicono fuori da Milanello". (ANSA).