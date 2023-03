Covid: in Lombardia in lieve calo i ricoveri

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Alla data di ieri erano 4 i ricoverati in terapia intensiva per il Covid (+1 rispetto a una settimana fa) e 186 (-2) negli altri reparti per la cura del Coronavirus in Lombardia. Lo rende noto la Regione che ha spiegato come oggi invece non ci sia più alcun paziente in terapia intensiva per il virus.

Dall'inizio della pandemia si sono registrati 45.652 decessi, di cui 48 negli ultimi sette giorni. I nuovi positivi per provincia, tra mercoledì e giovedì, erano a Milano 221 di cui 104 in città; a Bergamo 61; a Brescia 80; a Como 28; a Cremona 19; a Lecco 30; a Lodi 21; a Mantova 28; a Monza e Brianza 54; a Pavia 31; a Sondrio 8 e a Varese 58. (ANSA).