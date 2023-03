Champions, Baresi: 'Napoli è superiore ma possiamo batterlo'

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Il Napoli sarà un avversario molto difficile, sta attraversando un'annata straordinaria e un grande percorso. Sta giocando veramente bene, saranno partite aperte in cui dovremo alzare il livello e fare grandi prestazioni. Per andare avanti servirà altro". "Se il Napoli è favorito? Le competizioni europee sono sempre particolari e diverse dal campionato, dove loro stanno dimostrando di essere superiori a tutti, con prestazioni impressionanti. Quindi bisogna rispettarli. Però il Milan ha una storia e ce la giocheremo".

Così, dai microfoni di Sport Mediaset, il dirigente milanista Franco Baresi sull'esito del sorteggio dei quarti di Champions League, che ha accoppiato i rossoneri con la squadra di Luciano Spalletti.

Ma come si ferma Osimhen? "Lui ha dimostrato di essere un grande finalizzatore, fa gol in tutti i modi - risponde Baresi - e va tenuto lontano dall'area. Però il Napoli non è solo lui: tutta la squadra crea molte occasioni di qualità. Vanno tenuti in grande considerazione".

"In Champions il livello si alza, lo sappiamo tutti. La squadra ha fatto un percorso molto buono, siamo ai quarti di Champions - conclude l'ex libero del Milan - e vogliamo sognare ancora, pensando positivo. Il Milan ha storia, esperienza e una squadra che può fare molto bene". (ANSA).