Al pianista Filippo Gorini il premio Franco Buitoni 2023

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il pianista Filippo Gorini si è aggiudicato il Franco Buitoni Award 2023, assegnato ogni due anni agli artisti italiani che promuovono la musica da camera in patria e nel mondo. Lo ha annunciato Ilaria Borletti Buitoni, che ha istituito il riconoscimento in memoria del marito Franco (1934-2016). Il premio di 25 mila sterline servirà a sostenere il progetto 'Sonata for 7 Cities' che l'artista brianzolo di 27 anni avvierà nel 2025 trascorrendo una lunga residenza artistica in sette metropoli. "Invece di viaggiare da una sede di concerti all'altra - ha spiegato - voglio concentrarmi su ogni città per un mese intero e offrire il più possibile alla comunità locale, per lasciare un'impronta più profonda di quanto sarebbe possibile con una singola performance". Gorini, che nel 2022 ha ottenuto il premio Abbiati come miglior solista dell'anno, nella stagione 2025-2026 vuole toccare tutti i continenti e ha già confermato gli impegni a Milano, Vancouver e Vienna. Verrà inoltre presentata in prima assoluta una sonata per pianoforte commissionata per ogni città, grazie alla collaborazione di compositori contemporanei come Federico Gardella, Stefano Gervasoni, Oscar Jockel e Michelle Agnes Magalhaes. Ogni residenza sarà incentrata su un recital e un concerto con un'orchestra sinfonica della città. Il resto del tempo sarà dedicato alla creazione di collaborazioni locali con attività educative, di mentoring e filantropiche gratuite, anche in luoghi fuori dal centro città e per un pubblico che di solito non frequenta i concerti.

Il premio sarà consegnato il 22 giugno a Milano nel corso di un concerto in collaborazione con la Società del Quartetto.

"Ammiro molto il generoso impegno di Filippo - sottolinea Borletti Buitoni - nel condividere il suo grande talento musicale con una comunità molto più ampia, in particolare con coloro che spesso non sono in grado di partecipare a concerti importanti per mancanza di denaro, istruzione o opportunità.

Questo è assolutamente in linea con la nostra iniziativa BBT Communities, lanciata nel 2019 per sostenere enti di tutto il mondo che aiutano, attraverso la musica, le persone svantaggiate di ogni età e background". (ANSA).