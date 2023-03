Venini racconta i suoi primi 100 anni in un libro

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - E' un viaggio nella Fornace di Murano 'Venini. La magia del vetro', dedicato ai 100 anni dell'azienda fondata nel 1921 da Paolo Venini e Giacomo Cappellin, oggi parte del gruppo Damiani. Il volume, suddiviso per temi e corredato da immagini d'archivio, è edito da Rizzoli e realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, partner esclusivo del progetto, che esce in libreria in questi giorni in Italia e a metà aprile nel resto del mondo. Il volume è un viaggio dentro il mondo della vetreria artistica, un racconto suddiviso in temi e contributi speciali.

Dieci sguardi sull'universo Venini che attraversano le icone dei grandi maestri, il colore, le trasparenze, le lavorazioni a caldo e a freddo, i filoni creativi come l'Erbario e il Bestiario, le declinazioni dei vetri per la tavola, la luce e i pezzi unici da collezione. Tra le pagine molti lavori delle firme più celebri del design che hanno collaborato con l'azienda, come Giò Ponti ed Ettore Sottsass, Gae Aulenti, Tadao Ando e Alessandro Mendini, Mario Bellini, Peter Marino, Ron Arad, Massimiliano Fuksas, Jean-Michel Wilmotte e Fabio Novembre. Insieme alla curatrice Federica Sala, hanno contribuito alla stesura di questo racconto a più voci l'artista Michela Cattai; gli storici del design Domitilla Dardi e Ivan Mietton, Rainald Franz del MAK - Museum für angewandte Kunst di Vienna; il direttore generale della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Alberto Cavalli; Wava Carpenter e Anna Carnick, fondatrici di Anava Projects e direttrici editoriali di Design Miami; la docente di storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Brera, Elisabetta Longari e James Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense. Le loro osservazioni sono il corredo di un portfolio fotografico che introduce nel mondo della lavorazione del vetro, dei riti e dei gesti dei maestri vetrai, in un excursus che trasforma la materia prima in pasta plasmabile, in colata incandescente e poi in forma solida, riempiendosi di colore e trasformandosi in arte. (ANSA).