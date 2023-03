Daspo anche nell'Hockey su pista: due tifosi fuori dagli stadi

(ANSA) - MONZA, 16 MAR - Anche per uno sport come l'hockey su pista che non ha certo il numero dei tifosi del campionato di calcio, la questura di Monza è stata costretta a ricorrere al Daspo, in questo caso per due ultras del Vercelli. I provvedimenti - uno della durata di 5 anni e l'altro di 2 - sono stati presi in quanto i tifosi, secondo la Polizia, hanno cercato di provocare scontri il 26 novembre scorso durante Monza-Vercelli dell'ottava giornata del campionato di A1 al Pala Rovagnati di Biassono (Monza) e hanno lanciato fumogeni verso i tifosi avversari prima di essere bloccati dagli addetti della security e poi dagli agenti.

Il questore di Monza, Marco Odorisio, ha comunque emesso Daspo - della durata di un anno - anche per due ultras rispettivamente del Monza e della Salernitana calcio. Entrambi, secondo le immagini della telecamere, hanno scavalcato una recinzione e acceso fumogeni in due partire dell'ottobre e del novembre scorsi all'interno dell'U-Power Stadium di Monza.

(ANSA).