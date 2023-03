Ucciso in piazza, Adriatici ottiene il giudizio immediato

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, quindi di essere processato in un dibattimento pubblico, Massimo Adriatici, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera. L'uomo è imputato per eccesso colposo di legittima difesa per la morte di Youns El Bossettaoui, ucciso nel luglio del 2021 da un colpo sparato dalla sua pistola. Il processo comincerà il 2 febbraio del 2024.

Il suo legale Gabriele Pipicelli aveva motivato la scelta di saltare l'udienza preliminare con la volontà 'di chiarire i fatti in un pubblico processo'. (ANSA).