Orologi rubati in casa di un ristoratore, bottino da 1,5 milioni

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Un ingente furto è stato messo a segno a Milano a casa di un ristoratore. I ladri hanno portato via 35 orologi di lusso per un valore di circa un milione e mezzo di euro oltre a 95mila euro in contanti. È accaduto la scorsa notte e l'imprenditore, un 66enne, se ne è accorto rientrando a casa, in via Calvi, intorno a mezzanotte.

L'uomo, titolare di cinque società e di un ristorante nella stessa strada, ha detto di essere uscito verso le 18 e di non essere assicurato. La porta dell'appartamento non risulta forzata. I ladri hanno agito portando via solo gli orologi, Rolex e Patek Philippe, e 95mila euro che si trovavano in due cassetti. (ANSA).