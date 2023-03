Milano: Sala, critiche alla città? Non replico e lavoro

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "È chiaro che i problemi a Milano ci sono e non li ho mai nascosti. Sono io che dico, da tanto tempo, che più che il costo della vita è il costo dell'abitare che a Milano è alto e a volte è un prodotto negativo del successo della città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento Assolombarda Awards, commentando gli attacchi alla città che ci sono stati negli ultimi giorni su siti e social, anche da parte di personaggi noti. "Quello che io non devo e non posso fare è rispondere a questa narrazione con un'altra, io devo semplicemente lavorare e cercare di migliorare le cose - ha aggiunto -. Non mi metterò certo a replicare ma il mio impegno c'è anche più di prima".

