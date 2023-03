Chiuso asilo per cani irregolare

(ANSA) - VIMERCATE, 15 MAR - Un asilo per cani di Vimercate (Monza) è stato chiuso dai carabinieri dei NAS di Milano perché la titolare, una 31enne italiana, non aveva mai presentato la registrazione dell'attività all'anagrafe ATS, come previsto per legge.

I 14 'ospiti', tutti cani di varie razze senza alcun segno di maltrattamento, sono stati riaffidati ai proprietari che, con stupore, hanno appreso di aver affidato i loro animali a una struttura irregolare. (ANSA).