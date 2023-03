Anci Lombardia e Politecnico Milano firmano accordo quadro

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Per essere sempre più efficienti i Comuni della Lombardia hanno trovato come alleato il Politecnico di Milano. Anci Lombardia ha infatti firmato un accordo quadro con l'università milanese che prevede di organizzare stage, seminari, incontri, congressi, ma anche di scambiare documentazioni e di promuovere attività di analisi, ricerca, programmazione, progettazione e attuazione di azioni che possono sostenere i Comuni nel loro lavoro e nelle loro politiche con una attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, economica e sociale e alla cooperazione intercomunale.

"Formazione e competenza - ha sottolineato la rettrice Donatella Sciuto - sono leve imprescindibili per una crescita duratura e per lo sviluppo di politiche che puntano alla sostenibilità sociale ed economica, alla collaborazione e alla condivisione di buone pratiche".

Un ulteriore approfondimento della collaborazione "positiva" iniziata da tempo con il Politecnico: "la nostra Associazione e l'Ateneo - ha spiegato il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra - potranno, insieme, dar vita a nuove e inedite forme di lavoro congiunto, che promuoveranno proficui e fattivi scambi a favore delle comunità lombarde". (ANSA).