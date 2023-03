A Milano una targa ricorda l'architetto Alessandro Rimini

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Dal 15 marzo a Milano una targa ricorda Alessandro Rimini, architetto e progettista di diversi edifici in città tra cui numerosi cinema e il primo grattacielo di Milano, la 'Torre Snia Viscosa', in piazza San Babila. La targa commemorativa si trova sulla facciata dell'ingresso del cinema Colosseo che Rimini progettò e di cui diresse i lavori tra il 1926 ed il 1927. Lì fu arrestato a causa delle sue origini ebraiche.

Alla cerimonia di scoprimento ha partecipato, tra gli altri, anche la senatrice a vita Liliana Segre. "La cerimonia di oggi - ha detto l'assessore al Welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolé - ci permette di tornare indietro nel tempo a fatti e persone che hanno segnato la storia di Milano. Gli anni del regime fascista con le leggi razziali, le persecuzioni e le deportazioni degli ebrei milanesi e la lotta di chi si è opposto a ciò che stava accadendo, al prezzo della vita".

La scelta del Cinema Colosseo per ricordare Alessandro Rimini, tra i tanti edifici da lui realizzati, è legata alla data del 15 marzo. È il giorno in cui nel 1944 venne arrestato, proprio sul cantiere del Cinema Colosseo, mentre sovrintendeva, sfidando i divieti, ai lavori di ripristino dello stabile danneggiato da uno dei numerosi bombardamenti che dalla fine del '42 colpirono la città.

A seguito della promulgazione delle leggi razziali e dopo l'arresto a Milano Alessandro Rimini fu imprigionato con altri ebrei nel campo di Fossoli, vicino a Modena, e destinato ad Auschwitz. Caricato su un treno diretto in Polonia nella stazione di Verona riuscì a fuggire fingendosi poliziotto in borghese. A piedi raggiunse Mantova dove aveva una tenuta e da lì in bicicletta tornò Milano. In città visse con la falsa identità di Guido Lara, pittore, fino alla fine della guerra.

