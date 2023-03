A Milano allerta gialla per il vento

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - A Milano è allerta gialla per il vento da Nord Ovest che aumenterà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 marzo, per attenuarsi verso sera. Dopo che il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato l'allerta, il Comune ha invitato a non sostare sotto alberi, impalcature, dehors e tende e ha raccomandato di "mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. (ANSA).