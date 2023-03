Unitalsi: casa famiglia dedicata a Frizzi apre il 24/3 a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Le famiglie accanto ai bimbi nel momento della malattia: una carezza possibile nel nome di Fabrizio Frizzi". Così l'Unitalsi annuncia l'inaugurazione del 'Progetto dei Piccoli - Casa di Accoglienza Fabrizio Frizzi', realizzata a Milano in via Giovanni Amadeo 90, a pochi passi dal Santuario della Madonna dell'Ortica, zona Lambrate. La struttura sarà inaugurata venerdì 24 marzo, a un anno dalla posa della prima pietra, alle ore 12.30.

Nata grazie all'Unitalsi Lombardia presieduta da Luciano Pivetti e a un'ispirazione avuta da Vittore De Carli, storico dirigente dell'associazione, la casa accoglienza è stata firmata da una volontaria e architetto di Busto Arsizio, Sara Ugazio.

"La struttura, un edificio di 250 metri quadrati su 3 piani, interamente ristrutturato - spiegano i promotori - potrà ospitare sei nuclei familiari con spazi privati come le camere e i bagni e spazi di vita condivisa come la cucina e il soggiorno.

Ad accogliere le famiglie, ad affiancarle, saranno i volontari Unitalsi. Il Santo Padre, per l'occasione, ci ha fatto dono di un messaggio augurale che verrà letto durante l'inaugurazione e consegnato agli invitati".

La cerimonia si svolgerà alla presenza di Carlotta Mantovan Frizzi, dell'arcivescovo Mario Delpini, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Bcc di Milano Giuseppe Maino, di monsignor Dario Edoardo Viganò e di Flavio Insinna.

