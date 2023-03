Generali: utile netto di 2,9 miliardi, operativo record

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Generali raggiunge nel 2022 il miglior risultato operativo di sempre, pari a 6,5 miliardi (+11,2%) e un utile netto di 2.912 milioni (+2,3%) che senza l'impatto degli investimenti in Russia avrebbe superato i 3 miliardi (+7,7% a 3.066 milioni). Il dividendo proposto ammonta a 1,16 euro per azione (+8,4%) per una erogazione massima di 1.790 milioni.

I premi lordi sono pari a 81,5 miliardi (+1,5%) con un forte crescita nei danni (+9,8%), in particolare nel non auto. La raccolta netta Vita si attesta a 8,7 miliardi (-36,1%). Resta solida la posizione di capitale pur con il Solvency Ratio a 221% (era 227% a fine 2021).

"I risultati di Generali confermano il successo del nostro percorso di trasformazione", ha commentato il ceo Philippe Donnet. (ANSA).