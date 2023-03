Addio in chiesa a Michela, morta nel rogo del resort in Kenya

(ANSA) - BERGAMO, 14 MAR - Palloncini bianchi e viola, il suo colore preferito, sono stati liberati nel cielo oggi pomeriggio al termine della cerimonia funebre per Michela Boldrini, la turista di 39 anni morta il primo marzo per le conseguenze del devastante incendio al 'Barracuda Inn Resort' di Watamu, in Kenya, lo scorso 21 febbraio, il suo ultimo giorno di vacanza. Una folla commossa ha partecipato al funerale nella chiesa parrocchiale di Adrara San Martino (Bergamo). Le ceneri della giovane - che era nativa proprio di Adrara San Martino, ma che abitava a Sarnico - riposano accanto al padre Giuseppe nel piccolo cimitero di Adrara San Rocco.

In chiesa non c'erano composizioni floreali accanto alla piccola urna, ma solo la sua fotografia e un pallone da volley (la sua passione) autografato dagli amici. La famiglia aveva infatti chiesto di non portare fiori, ma di fare una donazione alla 'Healt Aid', l'associazione umanitaria a cui Miky era legata. (ANSA).