Sky: migliaia di persone in fila a Milano per 'The Last Of Us'

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Lunghe file di fan e di curiosi sabato 11 e domenica 12 marzo a Milano hanno affollato l'area tra piazza Gae Aulenti, il Bosco Verticale e la Bam (Biblioteca degli alberi), dove Now, il servizio streaming di Sky, ha ricreato il mondo post apocalittico di una delle serie più amate del momento: 'The Last Of Us'.

Per partecipare all'evento, che ha preso vita assieme al countdown per il nono e ultimo episodio della serie, migliaia di persone si sono messe in coda fin dalle prime ore del mattino per immergersi tra installazioni e i personaggi ormai di culto e per entrare nell'escape room a tema presso gli spazi di Fondazione Catella, per l'occasione trasfigurata in uno scorcio del desolato e pericoloso mondo di The Last Of Us.

L'iniziativa è stata prodotta da Sky Creative Agency e realizzata in collaborazione con Us Up & Below the Line, social amplification a cura di BCube.

La serie, adattamento di un videogioco di culto, è da oggi disponibile per intero in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

The Last Of Us racconta una storia che si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna per via di un'epidemia. (ANSA).