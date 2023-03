Morta per il rogo del resort in Kenya, martedì i funerali

(ANSA) - BERGAMO, 13 MAR - Saranno celebrati domani pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Adrara San Martino (Bergamo), i funerali di Michela Boldrini, la turista bergamasca di 39 anni morta il 1° marzo scorso all'ospedale di Mombasa, in Kenya, per le conseguenze delle ustioni riportate nell'incendio che aveva devastato il resort dove soggiornava con un cugino valtellinese, il 'Barracuda Inn' di Watamu.

La camera ardente è allestita nell'abitazione dei genitori, in via Castello 25, e sarà aperta fino alle 20 di oggi: l'urna con le ceneri di Michela Boldrini è stata collocata su un tavolo nel piccolo soggiorno dell'appartamento. La donna era originaria di Adrara San Martino, ma abitava a Sarnico (Bergamo). (ANSA).