Falso allarme bomba per una batteria

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Ha involontariamente causato un bel po' di apprensione, oggi pomeriggio, a Milano, un rider che passeggiava in in stazione Centrale con uno zainetto nel quale si intravedeva un pacco con dei fili elettrici. Dentro c'era solo una batteria per bici elettriche, ma in breve è scattato un allarme bomba per fortuna finito in niente. Lo ha riferito il Comando provinciale dei Carabinieri.

A telefonare insospettito è stato un passante, che si era preoccupato per i fili elettrici che fuoriuscivano da un involucro, ricoperto di scotch, trasportato dallo straniero. I Carabinieri, che stavano pattugliando la zona, sono riusciti a rintracciare subito il presunto giovane sospetto, e una volta controllato il suo zainetto hanno effettivamente trovato un manufatto che all'apparenza poteva sembrare sospetto ma che si è rivelato essere, dopo le debite verifiche degli Artificieri "un pacco batterie per biciclette elettriche realizzato artigianalmente". Il raffazzonato manufatto elettrico è stata riconsegnato al rider. (ANSA).