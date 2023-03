15enni uccisi da treno in Valtellina, ipotesi sfida fra amici

(ANSA) - SONDRIO, 13 MAR - Gli investigatori di Sondrio ipotizzano che ci sia stata una sfida tra amici all'origine della morte dei due 15enni investiti ieri pomeriggio da un treno alla stazione di Berbenno, in Valtellina. I due ragazzi, secondo quanto ricostruito, invece di usare il sottopassaggio per raggiungere la banchina, hanno scavalcato il muro che separa la strada statale dai binari. "Forse una sfida, in voga oggi tra molti ragazzi, ovvero attraversare le rotaie un attimo prima che arrivi il treno": è una delle l'ipotesi degli investigatori. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Sondrio, la Polfer di Lecco e i carabinieri di Sondrio e Berbenno. (ANSA).