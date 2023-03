Spara alla moglie e poi si uccide

(ANSA) - CILAVEGNA (PAVIA), 12 MAR - Ha sparato alla moglie, utilizzando una pistola che teneva in casa per uso sportivo, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso: la donna è in fin di vita, mentre lui è morto sul colpo. E' accaduto sabato pomeriggio intorno alle 16,30 a Cilavegna (Pavia), in una villetta di via Pisacane 74, alla periferia del paese lomellino di poco più di 5 mila abitanti, al confine con la provincia di Novara.

L'uomo si chiamava Mauro Casazza ed era molto conosciuto a Cilavegna per la sua attività di parrucchiere, che aveva esercitato fino alla pensione. La coppia era sposata da circa 50 anni e non aveva figli. La donna quando è stata caricata sull'elisoccorso respirava ancora, ma le sue condizioni erano disperate. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Vigevano (Pavia), che stanno ascoltando i testimoni per ricostruire i contorni della vicenda e cercare di comprendere le ragioni che possono aver spinto all'omicidio-suicidio. (ANSA).