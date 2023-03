Ruba Rolex da 11mila euro, arrestato 13enne a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Un uomo è stato rapinato del suo orologio Rolex, la scorsa notte a Milano, da tre rapinatori, uno dei quali ha solo 13 anni. L'uomo, un 26enne, è stato avvicinato intorno al 4 di notte in corso San Gottardo, in zona Ticinese.

Tre persone lo hanno accerchiato prendendogli l'orologio di lusso, un Rolex Datejust da 11 mila euro. I tre sono fuggiti, ma una Volante della Polizia ne ha presi due, un 20enne e un 13enne, entrambi marocchini, quest'ultimo non imputabile, che è stato riconsegnato ai genitori. (ANSA).