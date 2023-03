Picchia moglie e si barrica in casa

(ANSA) - SEREGNO, 12 MAR - Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito e picchiato la moglie ed essersi barricato in casa a Seregno (Monza), perché la donna qualche ora prima era stata arrestata dai militari per possesso di cocaina. Lei, 33 anni di origine romena, è stata liberata dagli stessi militari che l'avevano arrestata.

L'allarme è scattato sabato notte, quando la donna ha telefonato al 112 per chiedere aiuto. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, i carabinieri si sono visti raggiungere di corsa dalla 33 enne in lacrime e con il volto tumefatto. Ha detto di essere riuscita a scappare dalla propria abitazione, dove era stata aggredita dal marito che si era invece barricato in casa. La sua "colpa" sarebbe stata quella di aver aperto la porta di casa, il giorno prima, proprio ai carabinieri, con delle dosi di cocaina in mano. I militari erano arrivati al suo appartamento richiamati dai vicini, che la avevano sentita litigare furiosamente con il marito. Arrestata era poi tornata a casa per decisione del giudice, che l'ha posta ai domiciliari.

Una volta messa al sicuro la donna, poi medicata in ospedale, i carabinieri hanno tentato di convincere il marito ad aprire la porta. L'uomo, armato di coltello, è andato avanti oltre un'ora tra minacce di gettarsi dal balcone e altre contro i carabinieri. Dopo oltre un'ora di trattativa con un carabiniere specializzato in negoziazione del Comando Provinciale di Monza, si è consegnato. (ANSA).