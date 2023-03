Lanciano cestino contro tram a Milano, due donne ferite

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Due donne sono rimaste ferite, la scorsa notte a Milano, dopo che i finestrini del tram su cui viaggiavano sono andati in frantumi perché dalla strada qualcuno ha lanciato contro il mezzo un cestino preso sul marciapiede.

E' accaduto poco dopo mezzanotte in via Pezzotti quando, secondo dei testimoni, alcuni passanti, pare dei ragazzi, hanno spaccato un cestino metallico e lo hanno lanciato verso il tram della linea 15 che passava in viale Tibaldi. Il mezzo si è immediatamente fermato ed è stato chiamato il 118, che ha portato le due donne, di 39 e 43 anni, in codice verde, al Policlinico, per essere medicate. Hanno riportato delle lievi ferite a causa dei vetri.

Sul posto è intervenuta la Polizia, ma dei teppisti non c'era più traccia. (ANSA).