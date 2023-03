Pusher in fuga bloccato su aereo pronto al decollo a Malpensa

(ANSA) - MONZA, 11 MAR - Due fratelli di 43 e 47 anni, albanesi, sono stati arrestati dopo che i carabinieri in Brianza hanno scoperto 16 kg di cocaina, per un valore sul mercato di circa 1,5 milioni di euro, che i due avevano nascosto in un box agricolo e in un garage. Una volta capito di essere stato scoperto, uno dei fratelli ha cercato di fuggire per l'Albania ed è stato bloccato dai militari, in collaborazione con la Polaria, quando era già a bordo di un aereo pronto a decollare dalla pista di Malpensa.

I due fratelli sono stati identificati durante un'indagine dei carabinieri. La prima parte della droga, 7 chili di cocaina e 800 grammi di hashish oltre a 21.400 euro in contanti, è stata trovata in un capanno agricolo a Seveso (Monza). Nel garage dell'abitazione del 43enne sono stati scoperti altri 9 kg di cocaina, all'interno di una cassaforte interrata nel pavimento.

La droga sequestrata era verosimilmente destinata alle piazze di spaccio di Monza della Brianza. (ANSA).