Presidio estrema destra a Milano, 'nessuna cosa nera'

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Circa un centinaio di militanti dei gruppi di estrema destra, tra cui Movimento nazionale, Casapound e Lealtà azione, si sono riuniti sotto lo slogan di 'Prospettive per l'unità dei patrioti' nella storica sede milanese di Forza nuova, in piazza Aspromonte, in occasione della due giorni organizzata per celebrare i venti anni di Presidio Milano e i dieci anni di 'Freccia Nera'.

"Non sta nascendo alcuna cosa nera, nessun partito, e non abbiamo nessuna intenzione di candidarci alle elezioni" ha spiegato il portavoce di Casapound Italia, Luca Marsella. "È semplicemente un momento di confronto. Ci saranno altri momenti di confronto e dialogo", come quello per Sergio Ramelli. Quanto al governo, "penso che chiunque ci vada si trovi in difficoltà" ma "la Meloni avrà il tempo di dimostrare quello che diceva in campagna elettorale". (ANSA).