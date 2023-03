Deve scontare 11 anni, camionista italiano arrestato in Brasile

(ANSA) - PAVIA, 11 MAR - E' stato arrestato dalla polizia in Brasile, in seguito a un mandato di cattura internazionale, Carlo Riefoli, 59 anni, autotrasportatore di Vigevano (Pavia).

Deve scontare una condanna 11 anni, 4 mesi e 15 giorni per diversi reati, tra cui due omicidi stradali (nel 2002 a Corbetta e tre anni dopo ad Abbiategrasso, nel Milanese) e una frode a Vercelli.

Per quest'ultima vicenda il 59enne era stato indagato per una maxi frode fiscale per oltre 100 milioni di euro. Ad emettere il mandato di cattura nei suoi confronti è stata la Procura generale presso la Corte d'Appello di Torino. Riefoli è stato affidato ora alle autorità brasiliane in attesa dell'estradizione in Italia. (ANSA).