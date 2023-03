Aggredisce dottoressa al pronto soccorso, 22enne denunciato

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Ha aggredito e insultato una dottoressa al pronto soccorso dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, per questo un 22enne, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato. L'episodio è avvenuto il 29 gennaio scorso poco dopo le 20 quando i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione per una lite tra familiari. Nel corso del litigio l'uomo di 22 anni aveva colpito un vetro con un pugno, per uno scatto d'ira, e, ferito, era stato accompagnato dai parenti in ospedale.

Qui ha creato scompiglio, interrompendo anche le attività in corso. Infatti, durante la sua presenza in ospedale, il giovane ha aggredito verbalmente il medico in turno, minacciandola di gravi conseguenze se non l'avesse soccorso e curato immediatamente. In quel momento, al pronto soccorso erano presenti diversi pazienti con urgenze gravi, ma il giovane non ha voluto sentire scuse e ha preteso di passare davanti agli altri. Quindi si è scagliato contro i mobili presenti nella zona del pronto soccorso, gettando a terra tutto quello che trovava.

Il personale ha fatto allontanare gli altri pazienti per metterli in sicurezza, ma l'uomo è tornato presso l'ambulatorio dove era stato accompagnato in precedenza e ha preso a pugni la porta. Poi, convinto dai parenti che erano con lui, ha lasciato la struttura dicendo che sarebbe andato a farsi curare a Parma.

Quando i carabinieri sono arrivati in ospedale il giovane si era già allontanato proprio per essere curato all'ospedale di Parma dove è stato identificato. (ANSA).