A Milano oneri di urbanizzazione saranno più alti in centro

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - La giunta del Comune di Milano ha approvato una delibera che aggiorna la disciplina degli oneri di urbanizzazione in città che saranno più alti nel centro città e più bassi nelle zone periferiche con l'obiettivo di favorire la rigenerazione urbana.

Il parametro utilizzato per l'aggiornamento è l'indice Istat relativo al prezzo delle opere di urbanizzazione, ovvero il costo di costruzione di un fabbricato residenziale: l'incremento accumulato fino ad oggi si attesta sul 37,92%. Un valore che, sulla base dei dati delle pratiche edilizie presentate nel corso del 2021, corrisponde ad un aumento annuale di bilancio di circa 20 milioni.Fermo restando l'obiettivo, il Comune ha però deciso, per la prima volta, di differenziare il peso degli oneri contributivi in modo da non penalizzare gli interventi di riqualificazione nelle aree di rigenerazione urbana, dividendo il territorio di Milano in due fasce: quella più centrale, corrispondente al centro storico e all'area immediatamente contigua, e quella che invece si trova al di là della circonvallazione esterna. A Milano il 90% degli interventi riguarda opere di ristrutturazione, riqualificazione e sostituzione dell'esistente, una fattispecie per la quale già ora è prevista una riduzione dei costi degli oneri fino al 68%.

Per gli interventi di nuova edificazione la rivalutazione degli oneri in tutta la fascia esterna rimarrà contenuta al 10%, e solo nella parte centrale arriverà al 113%. "Parametrare gli oneri in base ad un'ottica di rigenerazione rappresenta una rivoluzione - commenta l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. Per evitare il decremento del gettito complessivo ci sembra corretto rivedere i criteri di computo, incrementando nella zona centrale e pesando il meno possibile sulle altre". Il Comune ha poi introdotto nuove riduzioni a favore della qualità ambientale e dell'accesso alla casa.

