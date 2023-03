Spinto dal papà 16enne picchia coetaneo per una ragazza contesa

(ANSA) - MONZA, 10 MAR - I carabinieri hanno arrestato in Brianza due ragazzi per rapina e lesioni aggravate in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono accusati di aver pestato un ragazzo di 16 anni, accerchiato e picchiato con dei manganelli, oltre che rapinato del cellulare, alla presenza del padre di uno dei due - indagato in concorso -, lo scorso giugno a Vimercate (Monza).

All'origine del pestaggio, probabilmente, motivi di gelosia per una ragazza. Quella sera l'adolescente era in pizzeria con gli amici, quando si è trovato circondato dagli aggressori, anche loro 16enni, i quali dopo averlo invitato a seguirli nel parcheggio insieme con il genitore 50 enne di uno dei due, lo hanno preso a calci e pugni e colpi di manganello e quindi gli hanno sottratto e distrutto il telefonino. Solo l'intervento dei dipendenti del locale, che hanno chiamato il 112, è riuscito a interrompere la violenza. I due ragazzi hanno in un primo momento brandito i manganelli anche verso i dipendenti e i clienti del locale e poi sono fuggiti a bordo di una vettura guidata dal genitore. (ANSA).