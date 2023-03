Snaitech entra in Museimpresa

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Snaitech annuncia il suo ingresso in Museimpresa, l'Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa fondata da Assolombarda e Confindustria e che riunisce oltre 100 musei e archivi curati direttamente da grandi e piccole imprese italiane.

L'ingresso dell'azienda, proprietaria dei tre ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Montecatini, è collegato al lancio del progetto "Archivio Storico Ippodromi Snai", l'opera, per ora in formato digitale, di organizzazione, catalogazione e selezione di 500 materiali tra documenti, fotografie, disegni e immagini che raccontano la storia dell'ippica milanese.

Il progetto, realizzato da Snaitech con il supporto del professor Stefano Della Torre del Politecnico di Milano, sarà inaugurato ufficialmente il prossimo primo aprile presso l'Ippodromo Snai San Siro, che aprirà le porte proprio per svelare il progetto dell'archivio storico al grande pubblico.

"Siamo estremamente orgogliosi di unirci alle oltre 100 realtà che, attraverso i loro archivi e musei, hanno deciso di promuovere la propria cultura d'impresa. Siamo profondamente convinti dell'importanza di instaurare partnership tra il mondo culturale e quello imprenditoriale, a supporto della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale" ha detto Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. "Il nostro archivio storico - ha aggiunto - non sarà che il primo di tanti progetti nati da un dialogo costruttivo e stimolante con il mondo culturale-accademico".

"Fare impresa ha dichiarato dichiara Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa - significa anche intervenire attivamente nel corpo dei grandi processi di cambiamento, sociali ed economici. E la memoria dell'intraprendenza e del 'saper fare', custodita e valorizzata negli archivi e nei musei delle società aderenti a Museimpresa, è una leva fondamentale di stimolo per rafforzare l'identità aziendale e favorire l'innovazione. E oggi siamo particolarmente lieti che la nostra associazione si rafforzi con una presenza prestigiosa come Snaitech". (ANSA).