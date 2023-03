Sanremo: studenti, male i Ferragnez e Blanco, sì a Zelensky

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Giudizio non molto positivo sul Festival della canzone di Sanremo da parte degli studenti: la maggioranza non lo ha visto direttamente, ritiene inopportuno aver attaccato il governo, insincero l'intervento della blogger Chiara Ferragni, preparata la distruzione dei fiori da parte di Blanco e iniquo l'annullamento dell'intervento previsto in diretta video del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. E' quanto emerge, tra l'altro, da un focus sul tema 'Tv: mitizzazione e realtà' basato su un sondaggio, realizzato dall'Istituto Freud di Milano, a cui hanno preso parte 950 studenti.

"I nostri giovani non sono stupidi, sono sensibili e molto più inclusivi delle generazioni precedenti - sottolinea il direttore del Freud, Daniele Nappo -. Comprendono rapidamente quando un programma è 'costruito': per questo sanno scegliere e crearsi opportunità in una società certamente più complessa".

In particolare, il 56,5% degli intervistati dichiara di non aver visto Sanremo, ma il 76,3% comunque ne ha letto su giornali, sentito parlare in tv, su internet da altri media o amici e conoscenti; il 58,6% ritiene che attacchi di artisti all'attuale governo siano stato inopportuni e il 56,7% che Fedez abbia sbagliato ad incitare alla liberazione della marijuana cosi come il 54,1% considera imbarazzante l'aver strappato la fotografia del viceministro alla Giustizia Bignami (è ritenuto del tutto fuori luogo per il 63,1% anche il bacio con il cantante Rosa Chemical).

Ancora: il 79,3 ritiene per niente sincero l'intervento di Chiara Ferragni "legato a politiche commerciali e promozionali della sua modalità di comunicazione"; per il 68,5% il gesto del cantante Blanco "era stato preparato e concordato con la direzione del Festival". Infine il 55,2% considera iniquo che sia stato annullato l'intervento previsto in diretta video del presidente dell'Ucraina, Zelensky, e di conseguenza, per il 63,9%, fuori luogo che sia stato fatto a notte fonda. (ANSA).