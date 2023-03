Ramelli: Memoria Antifascista, commemorazione è strumentalizzata

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "La deputata di Fratelli d'Italia e sottosegretaria al ministero dell'istruzione Paola Frassinetti anziché occuparsi dei problemi della scuola si dedica alla militanza politica nell'estrema destra come ai tempi del Fronte della Gioventù": lo scrive in una nota Memoria Antifascista, spiegando che "il Coordinamento Lavoratori della Scuola segnala che l'onorevole Frassinetti di Fratelli d'Italia il giorno 13 marzo terrà una commemorazione per Sergio Ramelli all'istituto Tecnico Molinari", frequentato dallo studente ucciso il 29 aprile 1975 a Milano.

Memoria Antifascista ha diffuso la circolare del dirigente scolastico, spiegando che "i lavoratori delle scuole di Milano credono sia importante denunciare un fatto così grave visto che la commemorazione della morte di Ramelli è strumentalizzata dai partiti post-fascisti per la loro propaganda politica ed è ancora più grave che ciò possa avvenire in una scuola pubblica da parte di un membro del Governo".

Secondo Memoria Antifascista, inoltre, "con la due giorni di oggi e domani che vede riuniti i principali gruppo di estrema destra alla sede della Rete dei Patrioti in piazza Aspromonte, si sta preparando il terreno per il prossimo 29 aprile in modo da tornare a fare la parata nazifascista che pensavamo ormai archiviata". (ANSA).