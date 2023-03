'La Resistenza è una cagata', Blocco Studentesco contro l'Anpi

Il gruppo di destra Blocco Studentesco attacca l'Anpi. Esposto uno striscione fuori dalla scuola bresciana 'Andrea Mantegna' dove è stata organizzata una conferenza dell'Associazione nazionale partigiani. "La Resistenza è una cagata pazzesca!", così recita lo striscione affisso nella notte.

"A quasi ottanta anni dall'inizio della guerra civile, invece che cercare una pacificazione, vengono ancora diffuse falsità sul conflitto fratricida che coinvolse la nostra Nazione" scrive il movimento di destra. "I partigiani - prosegue la nota - furono i complici della strage degli italiani d'Istria, di Fiume e della Dalmazia e che ancora esaltano Tito, il mandante della persecuzione dei nostri connazionali. È inammissibile - conclude la nota - che i fondi pubblici vengano spesi per foraggiare un'associazione divisiva e ideologica come l'Anpi, che non ha più alcuna motivazione per esistere, invece che investire sulla sicurezza delle strutture scolastiche, sulla mancanza di personale o sul sostegno economico alle famiglie in difficoltà, oltre che per molte altre problematiche che affliggono il sistema scolastico italiano".

"Con riguardo ai fatti di Brescia, osservo che la nostra Costituzione è democratica e antifascista. Io onoro la nostra Costituzione. Ogni provocazione di stampo antidemocratico o di stampo fascista trova ora e troverà sempre da me una netta condanna ai fatti". A dirlo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che interviene sulla vicenda