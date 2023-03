Investito in monopattino, morto un 30enne a Milano

Un trentenne che si trovava su un monopattino elettrico è morto, giovedì notte, a Milano, dopo essere stato investito da un'auto il cui conducente parrebbe essersi dileguato dopo aver fermato il mezzo.

L'uomo al volante dell'auto è stato fermato. Si tratta di un altro trentenne, che aveva la patente revocata per un precedente analogo. Il presunto pirata della strada, che si trova al comando della Polizia Locale, avrebbe infatti provocato un altro sinistro stradale lo scorso anno, senza fermarsi a prestare soccorso, e per questo motivo aveva la patente revocata. Lo ha confermato La Polizia Locale, che indaga sulla dinamica dell'incidente.

L'incidente stradale si è verificato intorno alle 3 in via Beldiletto all'angolo con viale Famagosta, all'altezza dell'incrocio, dove il monopattino è entrato in collisione con la vettura, per motivi ancora da accertare. L'uomo, un 30enne originario dell'Ecuador, è stato sbalzato per diversi metri.

Quando il 118 è intervenuto le sue condizioni sono parse subito gravi, è stato intubato e portato in codice rosso, incosciente, al Policlinico, dove stamani è morto.