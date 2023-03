Eataly: startup Bi-rex vince il Premio Motherland

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Lavorano per promuovere un mondo più sostenibile in cui la carta non sia prodotta dagli alberi e la plastica sia completamente biodegradabile, e producono cellulosa da materiale alimentare di scarto e una pellicola simil plastica dal guscio dei crostacei. E' questo l'obiettivo di Greta Colombo Dugoni e Monica Ferro, co-founder di Bi-rex e ricercatrici nel settore chimico, vincitrici di Motherland.

Greta e Monica hanno risposto al bando del Premio Motherland lanciato da Eataly in partnership con Plenitude, Società Benefit di Eni, e con la collaborazione di Angels for Women, player di riferimento fondato da AXA Italia e Impact Hub SB e primo gruppo di Business Angel italiano dedicato al supporto dell'imprenditoria a leadership femminile.

"Siamo felici di premiare un progetto che le cui applicazioni finali possono essere strategiche anche per il nostro settore di competenza - commenta Sabrina Torti, Head of partnership, Eataly - L'attenzione all'uso delle risorse e all'ambiente produce sfide che oggi si possono, finalmente, vincere. Le nuove generazioni, in questo caso di donne, sono una speranza".

"Da un albero che impiega dieci anni a crescere si ottengono solo mille rotoli di carta igienica, il consumo standard di 4 persone in un anno - spiega Monica Ferro - Il nostro fabbisogno di carta non è sostenibile, occorre trovare fonti alternative.

Con il nostro processo brevettato partiamo da scarti della filiera alimentare, li processiamo e otteniamo cellulosa che può essere utilizzata nel mondo della carta per diverse applicazioni".

"Ci ha fatto piacere ricevere il premio Motherland e raccontare alla giuria il nostro progetto e il percorso per arrivare fin qui - racconta Greta Colombo Dugoni - Forse non era scontato che due laureate in chimica diventassero due imprenditrici ma il progetto ci ha travolto. Quando abbiamo ricevuto i primi riscontri dal mercato abbiamo iniziato a lavorare a tempo pieno per costruire la startup e creare i primi materiali e oggetti sostenibili". (ANSA).