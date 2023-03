Al via domenica a Milano l'IrelandWeek

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Domenica 12 marzo inizia la seconda edizione della IrelandWeek di Milano con eventi che si susseguiranno in diverse zone della città: si inizia alla 10 nello storico porto di Milano, la Darsena, per un viaggio alla scoperta dell'Irlanda in tutte le sue forme ed espressioni, dalla musica alla danza, dalle tradizioni alla gastronomia, con un appuntamento dal taglio culturale e green, in collaborazione con We Are Urban, che include anche un'azione di riqualificazione del muri vandalizzati del Teatro-i.

Dalle 12 alle 15, andrà in scena l'Irish Dance Show, che porterà in diverse vie meneghine - inclusa l'area della Darsena - il ritmo e i passi spettacolari delle danze tradizionali irlandesi, e dalle 17 alle 19, sempre in svariate aree cittadine, ci sarà la musica dell'Irish Busker Show, con bravissimi artisti di strada in arrivo dall'Irlanda.

Il 12 saranno inaugurate anche le due mostre fotografiche in esterna, che potranno essere visitate passeggiando lungo due vie del centro: via Dante ospiterà "Cultura d'Irlanda, creata in collaborazione con Bell'Europa, che permetterà di vivere un coinvolgente percorso per immagini tra musica, tradizioni, arte, patrimonio storico ed heritageceltica e gaelica, e in corso Garibaldi ci si potrà far stupire dalla bellezza delle foto di "Irlanda sul piccolo e grande schermo", che ritraggono i luoghi e i monumenti che tutta l'isola d'Irlanda "presta" a film e serie TV. Nell'attesa di scoprire proprio il 12 se l'acclamato "Spiriti dell'isola", girato interamente tra le isole Aran e Achill Island, al largo della costa ovest irlandese, uscirà vincitore dalla notte degli Oscar. Proprio questo film sarà visibile in lingua originale il 15 marzo nell'ambito dell'Ireland Film Festival. (ANSA).