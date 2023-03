A Milano la prima edizione del Forum Siccità

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Forestami, il progetto di forestazione urbana della Città metropolitana di Milano che ha l'obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030, insieme a Triennale Milano e al Politecnico di Milano, organizza la prima edizione del Forum Siccità, che si terrà lunedì 20 marzo presso Triennale Milano, Il forum vedrà l'intervento delle amministrazioni, tra cui il Comune di Milano e il Comune di Torino, di alcuni esponenti del mondo della ricerca e di esperienze internazionali per approfondire da punti di vista differenti gli effetti del cambiamento climatico sul capitale naturale delle città, con particolare focus sugli effetti della siccità e di come è stata affrontata in varie parti del mondo. L'esperienza delle città italiane di Milano e Torino sarà affiancata da quella delle città di Melbourne e Atene.

Al termine del Forum verrà presentata l'iniziativa Forestami Academy realizzata da Forestami in partnership con il Gruppo Prada, un progetto di formazione teorica e pratica sulla forestazione rivolto ai cittadini, in partenza nei prossimi mesi. (ANSA).