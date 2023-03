A Milano col progetto Alma l'arte arriva in carcere e nelle rsa

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Portare l'arte nei luoghi diversi dai musei, come il carcere o le residenze per anziani, perché tutti possano ammirare le opere dei più grandi artisti. E' questo l'obiettivo di Alma - Arte Libera Musei Aperti che ha preso il via alla Milano Painting Academy e che dal 21 marzo porterà l'arte in diversi luoghi della città. La prima tappa sarà il carcere di Opera dove saranno esposti alcuni capolavori di Enrico Baj.

Dopo il carcere milanese, opere di altri artisti provenienti da collezioni private, che saranno comunicate prossimamente, saranno esposte alla residenza per anziani Golgi Redaelli e all'associazione Olinda che ha sede nell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. L'iniziativa si concluderà in autunno, con la riunione di tutte le opere esposte alla Fabbrica del Vapore, per raccogliere i risultati del progetto promosso da Corte Sconta con il contributo di Fondazione di Comunità Milano.

Alma da un lato, come spiegato dai promotori in un comunicato stampa, vuole rivalutare luoghi costretti ai margini della vita sociale e dall'altro riportare alla vita pubblica opere riservate a pochi o che rischiano di essere dimenticate nei depositi. L'avvio dell'iniziativa è avvenuto con un primo evento presso la Milano Painting Accademy dove è stata esposta un'opera dell'artista Patrizia Comand 'La Scalata'. (ANSA).