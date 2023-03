Torna Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Sarà ospitata per la prima volta nel Cinema di Fondazione Prada l'inaugurazione della 32esima edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina (Fescaaal), che si terrà a Milano e online su MyMOVIES.it, dal 18 al 26 marzo.

Per aprire il festival è stato scelto il film 'Il frutto della tarda estate - Under the fig trees' di Erige Sehiri, presentato a Cannes 2022, nella sezione Quinzaine des réalisateurs e selezionato dalla Tunisia per concorrere agli Oscar 2023 come Miglior Film Internazionale.

In 9 giorni di proiezioni, verranno poi presentati quasi 50 film, ci saranno incontri con gli autori, eventi speciali sul cinema e le culture dei 3 continenti in diverse sale di Milano.

Tra gli appuntamenti, la VI edizione di Africa Talks "Thinking green. Quali sfide ambientali per l'Africa di oggi?", in collaborazione con Fondazione EDU sul tema degli impatti ambientali del cambiamento climatico in Africa e sulle strategie di tutela. (ANSA).