Migranti: a Milano presidio davanti Unchr per via Cagni

MILANO, 09 MAR - Un presidio davanti alla sede dell'Unhcr per chiedere di intervenire sulla situazione dell'ufficio immigrazione di via Cagni. Quasi un centinaio di persone hanno partecipato questa mattina alla manifestazione organizzata dal Naga insieme ad altre associazioni umanitarie con l'appoggio di Sinistra Italiana Milano, sotto gli uffici dell'agenzia delle Nazioni Unite in piazza San Babila.

Tra gli obiettivi, riuscire a incanalare le file dei richiedenti asilo e trovare una forma di prenotazione alternativa per evitare le situazioni di ressa, spintoni e malori che si sono registrate nelle scorse settimane.

"Continuiamo a pensare che sia necessario trovare una forma di prenotazione tutta diversa che secondo me può considerare anche gli strumenti digitali, come viene fatto praticamente in tutti gli adempimenti della vita quotidiana. Oppure un modo diverso di incanalare le file", ha detto la presidente del Municipio 9, Anita Pirovano, oggi presente alla manifestazione.

"Aggiungo che servirebbero anche più risorse, anche umane, per poter accorciare le attese e rendere tutto più semplice".

Il ritrovo davanti all'Unhcr "non significa solo riportare dalla periferia al centro una tematica così urgente e importante, ma significa anche rimetterla nel giusto ordine rispetto al tema di cui stiamo parlando". I diritti umani "non hanno colore - ha aggiunto Pirovano - e dovrebbero essere difesi dalle istituzioni, qualunque maggioranza o governo abbiamo. Il Comune sta lavorando da quando è iniziata questa emergenza, ma non ha la possibilità di disporre quelle che sono poi le procedure di competenza di un altro livello istituzionale".

