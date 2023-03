Imbrattano statua in piazza Duomo a Milano, due denunciati

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Sono stati denunciati dai carabinieri i due attivisti che questa mattina hanno imbrattato il monumento di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo a Milano.

I militari sono intervenuti al momento dei fatti allontanando i due manifestanti e accompagnandoli in caserma. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e di una ragazza di 23, entrambi del Milanese e riconducibili al movimento "Ultima Generazione".

I Carabinieri li hanno denunciati per imbrattamento di beni culturali o paesaggistici , mentre la sola donna è stata anche denunciata per inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano ricevuto in passato.

I militari dell'Arma hanno sottoposto a sequestro 2 estintori, utilizzati per imbrattare il monumento, lo striscione esposto e volantini propagandistici. (ANSA).