Il pg non fa ricorso, definitiva l'assoluzione di Tizzani

(ANSA) - BERGAMO, 09 MAR - La Procura generale di Brescia non ha presentato ricorso contro l'assoluzione di Antonio Tizzani, ex ferroviere di 74 anni che era finito a processo con l'accusa di aver ucciso la moglie Gianna Del Gaudio, la sera del 26 agosto 2016 nella loro casa di Seriate (Bergamo), venendo assolto con formula piena. Non essendoci stato il ricorso, l'assoluzione diventa oggi definitiva.

Il marito, che era stato assolto lo scorso ottobre in appello a Brescia e anche in primo grado in tribunale a Bergamo, si è sempre proclamato innocente, sostenendo che a uccidere la moglie era stato un uomo incappucciato entrato nella loro casa. A gennaio erano state depositate le motivazioni con cui la Corte d'assise d'appello di Brescia lo aveva assolto e i giudici bresciani avevano ritenuto questa versione "sufficientemente credibile", annullando anche l'esame del dna eseguito dal Ris sul cutter ritenuto l'arma del delitto, perché il prelievo del campione era stato effettuato senza darne avviso alla difesa, dunque senza contraddittorio, e perché la procedura non era stata correttamente rispettata in tutte le sue parti. (ANSA).