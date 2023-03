Champions: Maldini, il Milan mi ha fatto risentire quei brividi

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Ho risentito quei brividi che ci dava il Milan di quei tempi lì". Dopo il passaggio del turno in Champions a spese della Tottenham, Paolo Maldini rivive i trascorsi da giocatore ma parla anche delle ambizioni del club rossonero: "Lo scudetto ha fatto sì che una cosa straordinaria diventasse un'abitudine e noi ci siamo abituati bene - afferma il direttore dell'area tecnica a Milan Tv -. Ma è anche giusto così, perché abbiamo una tradizione enorme alle spalle. Il club, la città e i tifosi sono abituati a un certo livello e questo facilita e accelera la maturazione di tanti ragazzi".

"Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti. Anche se a volte non sappiamo ancora dove possiamo arrivare, perché siamo giovani. Con il Tottenham abbiamo subìto zero gol in due partite: a San Siro è stata fatta una grande cosa, ma a Londra l'abbiamo replicata. E questo ha fatto sì che il livello di maturità si sia alzato", conclude Maldini. (ANSA).