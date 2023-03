Autostrade: completato altro tratto quinta corsia sull'A/8

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Proseguono, come da cronoprogramma condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con gli Enti Territoriali, i lavori di ampliamento alla quinta corsia dell'Autostrada A8 Milano Laghi nel tratto compreso tra la barriera di Milano Nord e l'interconnessione con l'autostrada A9 Lainate-Como Chiasso.

Nei giorni scorsi, si legge in una nota di Autostrade per l'Italia, è stato completato l'ampliamento in direzione Milano, tra il km 9+900 ed il km 8+400. La realizzazione della quinta corsia consente infatti di iniziare la fase finale delle lavorazioni, limitando l'impatto sulla viabilità .

Il nuovo tratto potenziato garantisce infatti l'avanzamento e completamento dell'intervento di ampliamento del nastro autostradale anche in direzione nord, pur mantenendo percorribili quattro corsie per senso di marcia. Configurazione, conclude la nota, che sarà attiva fino alla fine dei lavori, prevista entro il terzo trimestre del 2023. (ANSA).