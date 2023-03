Alimentare: consumi formaggi Casera e Bitto +5,5% a 26,8 milioni

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Crescono i consumi dei formaggi Valtellina Casera e Bitto nonostante il calo produttivo a seguito della siccità nel 2022. Le due Dop simbolo della Valtellina (Sondrio) hanno raggiunto un valore al consumo in crescita del 5,5% a 26,8 milioni di euro, mettendo a segno un +5,5% sull'anno precedente. Il Valtellina Casera è cresciuto del 9% a 21,5 milioni, rappresentando l'80,4% del valore delle due Dop, mentre il Bitto si è attestato a 5,2 milioni.

"La crescita in valore del 2022 ci rende orgogliosi - commenta il presidente del Consorzio di Tutela Valtellina Casera e Bitto (Ctcb) Marco Deghi - soprattutto perché conseguita in un anno difficile per tutto il comparto lattiero-caseario in Italia, caratterizzato da una siccità mai vista, che ha comportato una fortissima carenza di foraggi, nell'ordine del 35%, e di latte, con picchi del -25% nella sola provincia di Sondrio". Criticità che hanno portato a una produzione complessiva di 16.747 quintali (14.891 per il Valtellina Casera e 1.856 per il Bitto), con cali produttivi nell'ordine del 5,9% per il Valtellina Casera e addirittura del 14% sul Bitto.

