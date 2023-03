Trasporti: Sala, da Atm rimodulazione leggera del servizio

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta facendo delle rimodulazioni del servizio a mio parere anche leggere". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala dopo le notizie di tagli del servizio dal mese di aprile.

"Atm prima della pandemia aveva una copertura dei ricavi da biglietti e abbonamenti che raggiungeva il 50% ora con il minor utilizzo del trasporto pubblico sono a poco più del 40%. È chiaro che devono lavorare per efficientare il tutto ma non prevedo nessun taglio estremamente significativo - ha aggiunto -. Nel frattempo stiamo continuando a insistere col governo per avere fondi e questo vi garantisco che lo stiamo facendo. Il direttore generale è stato a Roma la settimana scorsa e continueremo". (ANSA).