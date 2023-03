'Traffico rifiuti', sequestrato cantiere Tangenziale Novara

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - I carabinieri Forestali e la Guardia di Finanza di Milano stanno eseguendo un sequestro preventivo per oltre 8 milioni di euro, presunto profitto di un traffico illecito di rifiuti, e anche per reati di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e gestione di rifiuti non autorizzata, nei confronti di due società e sette persone. Ed è in corso, come comunica il procuratore di Milano Marcello Viola, "il sequestro del cantiere del nuovo tratto della tangenziale di Novara al fine di verificarne la condizione ambientale e strutturale".

Stando agli accertamenti del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, infatti, una parte "consistente" dei rifiuti al centro del traffico, quasi 500mila tonnellate, sarebbe stata destinata "ad una società consortile, costituita per eseguire i lavori affidati da un ente pubblico ad un'associazione temporanea di imprese, per la realizzazione della strada di interconnessione tra la S.S. 32 Ticinese e la tangenziale di Novara, oggi ancora in fase di realizzazione".

Al centro delle indagini, in particolare, una serie di "violazioni alla normativa ambientale, che sarebbero state realizzate da una società operante nel settore dello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti". Sono state quantificate "circa 250 mila tonnellate di rifiuti speciali, stoccate all'interno del sito sequestrato in violazione della legislazione ambientale vigente". I rifiuti fuoriuscivano, spiega la Procura, "dal sito senza aver subito un trattamento adeguato e conforme alla legge". E l'accumulo di rifiuti sarebbe stato realizzato anche "all'interno del Parco Agricolo Sud di Milano, area sottoposta a tutela paesaggisticoambientale". (ANSA).