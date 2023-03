Sicurezza: Sala, Piantedosi verificherà per più agenti

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "Ieri sera il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi mi ha garantito che continuerà con questa attenzione e che verificherà quanti più agenti possono essere messi a Milano, Roma e Napoli". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della telefonata che ha avuto ieri sera con il ministro dell'Interno dopo la serie di rapine, che ha provocato sei feriti, nella zona della stazione Centrale.

"Mi ha detto che è consapevole che servono più agenti a Milano - ha aggiunto a margine dell'inaugurazione del parco intitolato all'8 marzo -. Poi se chiedo più agenti c'è qualcuno che mi accusa di militarizzare la città ma servono perché sono tante le aree delicate". Sala ha ribadito che a Milano non c'è un'emergenza sicurezza "ma le aree delicate sono tante. I risultati tenuti fino a questo momento sono significativi - ha proseguito - se si guarda il numero di arresti, i rimpatri, il prefetto ha fatto la sua parte". Sul fronte della sicurezza il Comune, come ha confermato il sindaco, procede con i bandi per le assunzioni di nuovi agenti della Polizia locale. (ANSA).